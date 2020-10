Sondaggi elettorali Index: leggera crescita per Lega e Pd (Di venerdì 9 ottobre 2020) Sono quasi impercettibili i movimenti di consenso rilevati questa settimana dai Sondaggi elettorali Index Research per la puntata di Piazza Pulita dell’8 ottobre 2020. Il distacco tra Lega e Partito Democratico si assottiglia di un decimo con il Carroccio che rimane prima forza con il 24,2% e i dem secondi che sfiorano il 21% (20,8%). Fratelli d’Italia aumenta il suo vantaggio sul Movimento 5 Stelle. Segui Termometro Politico su Google News Fonte: IndexSondaggi elettorali Index: FDI stacca il M5S Il partito guidato da Giorgia Meloni si attesta al 16,3% mentre i pentastellati perdono due decimi calando al 15,8%. Ora le due forze politiche sono divise da mezzo punto di consenso. Forza Italia fa un piccolo passo in avanti al 6,2%, La ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 9 ottobre 2020) Sono quasi impercettibili i movimenti di consenso rilevati questa settimana daiResearch per la puntata di Piazza Pulita dell’8 ottobre 2020. Il distacco trae Partito Democratico si assottiglia di un decimo con il Carroccio che rimane prima forza con il 24,2% e i dem secondi che sfiorano il 21% (20,8%). Fratelli d’Italia aumenta il suo vantaggio sul Movimento 5 Stelle. Segui Termometro Politico su Google News Fonte:: FDI stacca il M5S Il partito guidato da Giorgia Meloni si attesta al 16,3% mentre i pentastellati perdono due decimi calando al 15,8%. Ora le due forze politiche sono divise da mezzo punto di consenso. Forza Italia fa un piccolo passo in avanti al 6,2%, La ...

lorepregliasco : L'analisi @UpshotNYT: se i sondaggi di oggi avessero l'errore del 2016, Biden vincerebbe con 319 voti elettorali a… - lorepregliasco : RT @La7tv: #omnibus @lorepregliasco (@you_trend) presenta la #supermedia dei #sondaggi elettorali delle ultime settimane: @FratellidItalia… - La7tv : #omnibus @lorepregliasco (@you_trend) presenta la #supermedia dei #sondaggi elettorali delle ultime settimane:… - carlo_masera : RT @Gi71376847: Non credo ai sondaggi elettorali. Penso anzi che siano un modo sottile per influenzare gli elettori. per due ragioni: ogni… - borg_gio : -