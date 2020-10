Bake Off Italia 2020: torna il Grembiule Blu, eliminato ancora un altro uomo (Di sabato 10 ottobre 2020) Dopo cinque puntate in cui le regole del gioco sono state stravolte, a Bake Off Italia 2020 si torna finalmente alla vecchie tradizioni: la gara fra pasticceri amatoriali dice definitivamente addio alle due batterie, ai grembiuli rossi e alla Prova Salvezza per tornare alla classiche tre sfide che – a fine serata – decretano assegnazione del Grembiule Blu per il migliore della settimana ma anche l’eliminazione. Tutto però resta come sempre in mani ai tre giudici Ernst Knam, Damiano Carrara e la rediviva Csaba Dalla Zorza.In definitiva, Bake Off Italia 2020 torna ad essere quello di sempre, con la prova Creativa, la temibile prova Tecnica e la intricata prova a Sorpresa. Nella puntata in onda il ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 10 ottobre 2020) Dopo cinque puntate in cui le regole del gioco sono state stravolte, aOffsifinalmente alla vecchie tradizioni: la gara fra pasticceri amatoriali dice definitivamente addio alle due batterie, ai grembiuli rossi e alla Prova Salvezza perre alla classiche tre sfide che – a fine serata – decretano assegnazione delBlu per il migliore della settimana ma anche l’eliminazione. Tutto però resta come sempre in mani ai tre giudici Ernst Knam, Damiano Carrara e la rediviva Csaba Dalla Zorza.In definitiva,Offad essere quello di sempre, con la prova Creativa, la temibile prova Tecnica e la intricata prova a Sorpresa. Nella puntata in onda il ...

