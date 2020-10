Pozzuoli, allarme a scuola: bimbo di 3 anni positivo. Insegnanti e compagni in isolamento (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Caso di coronavirus in una scuola di Monteruscello. Un bimbo di tre anni della materna “Plesso Montalcini 1” risulta positivo al Covid-19. A darne notizia è il portale Cronacaflegrea.it. Pozzuoli, bimbo positivo alla materna: compagni e Insegnanti in isolamento Dopo la scoperta della positività, sono scattati subito i controlli così come previsto dal protocollo sanitario. … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Caso di coronavirus in unadi Monteruscello. Undi tredella materna “Plesso Montalcini 1” risultaal Covid-19. A darne notizia è il portale Cronacaflegrea.it.alla materna:inDopo la scoperta della positività, sono scattati subito i controlli così come previsto dal protocollo sanitario. … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

