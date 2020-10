Inter, Marotta: “Arrivo proprietà straniere? Motivo d’orgoglio” (Di lunedì 5 ottobre 2020) “In tutti questi anni ho visto tanti cambiamenti, a partire dai modelli di riferimento. Da quando i presidenti erano industriali del territorio con un modello di mecenatismo, fino ad arrivare ad una visione che pone il calcio maggiormente come un business. L’arrivo di proprietà straniere per noi deve essere Motivo di orgoglio“. Sono queste le parole dell’ad dell’Inter Beppe Marotta in merito agli investimenti stranieri come motore del movimento calcistico italiano. “Il calcio italiano ha ritrovato il suo fascino e ciò significa anche rinsaldare un fenomeno di grande rilevanza per il Paese. Oggi ci troviamo a rincorrere per posizioni nel ranking che qualche anno fa erano nostre. Anche con l’aiuto delle nuove proprietà e da una visione più ... Leggi su sportface (Di lunedì 5 ottobre 2020) “In tutti questi anni ho visto tanti cambiamenti, a partire dai modelli di riferimento. Da quando i presidenti erano industriali del territorio con un modello di mecenatismo, fino ad arrivare ad una visione che pone il calcio maggiormente come un business. L’arrivo di proprietàper noi deve esseredi orgoglio“. Sono queste le parole dell’ad dell’Beppein merito agli investimenti stranieri come motore del movimento calcistico italiano. “Il calcio italiano ha ritrovato il suo fascino e ciò significa anche rinsaldare un fenomeno di grande rilevanza per il Paese. Oggi ci troviamo a rincorrere per posizioni nel ranking che qualche anno fa erano nostre. Anche con l’aiuto delle nuove proprietà e da una visione più ...

