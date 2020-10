Coronavirus in Italia, dal Natale allo smart working: ecco cosa ci aspetta nei prossimi 7 mesi (Di venerdì 2 ottobre 2020) Coronavirus in Italia: ecco cosa ci aspetta nei prossimi 7 mesi “Bisogna resistere con il coltello tra i denti per 7-8 mesi”: non ha usato giri di parole il ministro della Salute Roberto Speranza commentando l’aumento dei contagi di Coronavirus registrato in Italia nella giornata di giovedì 1 ottobre. Ma cosa ci aspetta nei prossimi 7-8 mesi di cui ha parlato Speranza? Sicuramente è da escludere un nuovo lockdown totale. Lo ha detto più di una volta il premier Conte, lo hanno confermato i ministri del governo così come i membri del Comitato tecnico scientifico. Questo non vuol dire, però, che non ... Leggi su tpi (Di venerdì 2 ottobre 2020)incinei“Bisogna resistere con il coltello tra i denti per 7-8”: non ha usato giri di parole il ministro della Salute Roberto Speranza commentando l’aumento dei contagi diregistrato innella giornata di giovedì 1 ottobre. Macinei7-8di cui ha parlato Speranza? Sicuramente è da escludere un nuovo lockdown totale. Lo ha detto più di una volta il premier Conte, lo hanno confermato i ministri del governo così come i membri del Comitato tecnico scientifico. Questo non vuol dire, però, che non ...

