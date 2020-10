Zingaretti contro Salvini: “Con lui al governo durante il Covid, l’Italia oggi sarebbe un Paese morto” (Di giovedì 1 ottobre 2020) Altro giro altra corsa. E’ di nuovo Zingaretti Vs Salvini show. Questa volta il dem non si è tirato indietro nell’esprimere il suo giudizio, e sentenziosamente ha dichiarato: “Se avesse vinto il nazionalismo leghista di Salvini durante il tempo del Covid, oggi l’Italia sarebbe un Paese morte”. Poche parole, incisive: non nasconde il suo pensiero. Il suo, e quello di tantissimi altri, dalla sinistra alla destra. Per quanto si voglia scandalizzare il leader della Lega, infatti, questa idea non è nuova. E anzi, durante il periodo d’emergenza è stata ribadita più volte. Tanto dai cittadini, quanto dai suoi colleghi. Basti pensare alla lotta contro i Dpcm, gli ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 1 ottobre 2020) Altro giro altra corsa. E’ di nuovoVsshow. Questa volta il dem non si è tirato indietro nell’esprimere il suo giudizio, e sentenziosamente ha dichiarato: “Se avesse vinto il nazionalismo leghista diil tempo dell’Italiaunmorte”. Poche parole, incisive: non nasconde il suo pensiero. Il suo, e quello di tantissimi altri, dalla sinistra alla destra. Per quanto si voglia scandalizzare il leader della Lega, infatti, questa idea non è nuova. E anzi,il periodo d’emergenza è stata ribadita più volte. Tanto dai cittadini, quanto dai suoi colleghi. Basti pensare alla lottai Dpcm, gli ...

