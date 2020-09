Via ai test rapidi nelle scuole. Merkel: "Le vacanze? In Italia" (Di mercoledì 30 settembre 2020) Francesca Angeli Berlino consiglia le ferie nel nostro Paese: misure più restrittive. Il governo: stato d'emergenza da prolungare Le vacanze più sicure? In Italia. Angela Merkel, preoccupata per la recrudescenza dell'epidemia in Germania, pensa a nuove restrizioni per il popolo tedesco, che invita anche ad evitare i viaggi all'estero con un'unica eccezione: il Belpaese considerato non a rischio. «In Italia si agisce con grandissima cautela», specifica la cancelliera. Un ottimo biglietto da visita che potrebbe anche rialzare le sorti del comparto turistico con l'arrivo di turisti dall'estero, rassicurati dal viatico della Merkel. E in effetti in Italia le misure di prevenzione sono ancora molto rigide e danno i loro frutti. Ieri la sottosegretaria ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 30 settembre 2020) Francesca Angeli Berlino consiglia le ferie nel nostro Paese: misure più restrittive. Il governo: stato d'emergenza da prolungare Lepiù sicure? In. Angela, preoccupata per la recrudescenza dell'epidemia in Germania, pensa a nuove restrizioni per il popolo tedesco, che invita anche ad evitare i viaggi all'estero con un'unica eccezione: il Belpaese considerato non a rischio. «Insi agisce con grandissima cautela», specifica la cancelliera. Un ottimo biglietto da visita che potrebbe anche rialzare le sorti del comparto turistico con l'arrivo di turisti dall'estero, rassicurati dal viatico della. E in effetti inle misure di prevenzione sono ancora molto rigide e danno i loro frutti. Ieri la sottosegretaria ...

