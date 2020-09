Giudici politicizzati, l’esempio americano a confronto con il modello italiano (Di mercoledì 30 settembre 2020) La scomparsa del giudice (la funzione è al maschile, indipendente dal genere) Ruth Bader Ginsburg, la seconda donna nella storia americana a ricoprire il ruolo, ha aperto uno scontro tra repubblicani e democratici, innescando un intenso dibattito. Nominata da Bill Clinton nel 1993, giurista di grande competenza, conosciuta per le sue posizioni a difesa dell’uguaglianza razziale, e sul diritto di famiglia (sì all’aborto e ai matrimoni gay), figura iconica della sinistra liberale americana, la Ginsburg sarà probabilmente sostituita da un giudice di tutt’altro orientamento, se Donald Trump riuscirà a farlo prima del 3 novembre prossimo, scadenza del mandato presidenziale. Per quella data, dovranno esserci le “audizioni” davanti alla commissione parlamentare, e il voto conclusivo del Senato. La candidata, Amy Coney Barrett, 48 anni, ... Leggi su leurispes (Di mercoledì 30 settembre 2020) La scomparsa del giudice (la funzione è al maschile, indipendente dal genere) Ruth Bader Ginsburg, la seconda donna nella storia americana a ricoprire il ruolo, ha aperto uno scontro tra repubblicani e democratici, innescando un intenso dibattito. Nominata da Bill Clinton nel 1993, giurista di grande competenza, conosciuta per le sue posizioni a difesa dell’uguaglianza razziale, e sul diritto di famiglia (sì all’aborto e ai matrimoni gay), figura iconica della sinistra liberale americana, la Ginsburg sarà probabilmente sostituita da un giudice di tutt’altro orientamento, se Donald Trump riuscirà a farlo prima del 3 novembre prossimo, scadenza del mandato presidenziale. Per quella data, dovranno esserci le “audizioni” davanti alla commissione parlamentare, e il voto conclusivo del Senato. La candidata, Amy Coney Barrett, 48 anni, ...

bobocraxi : @nexus741 @atonitoperdido @Gioadaza @GigiEinaudi @roll_dg @lucaquaglia66 Peraltro fatta, aggiungo, per mettere in d… - francobortoli1 : @SchiffGiulio Io non credo che i giudici siano politicizzati come quelli Italiani! Hanno un senso di Patria.. di ri… - ninbra : @paolatommasi Quando in Italia si parla di giudici politicizzati.???????????? - TrofeiDi : Mandiamo a casa questi giudici politicizzati. Vorrei dire di più ma penso che avrei gli speznas sotto casa perché i… - SchiavRoberto : L' IMBARAZZANTE FLATULENZA È CAUSATA DAI PARASSITI....LIBERIAMOCI DAL PD M5S LEU ART1 SINISTRA ITALIANA ITALIA VIVA… -

Ultime Notizie dalla rete : Giudici politicizzati L'Opinione delle Libertà L'Opinione