Coronavirus, in Italia pronti per il lockdown a zone: il piano della regione (Di martedì 29 settembre 2020) Se l’aumento dei contagi da Coronavirus dovesse richiederlo, la regione Lazio è pronta al lockdown mirato in piccole zone. Lo ha confermato l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato in un’intervista rilasciata all’agenzia Dire al termine di una visita al Cto di Roma. “Stiamo lavorando con attività chirurgiche e puntuali, pertanto se saranno necessarie interverremmo in questo senso. Nessun allarme, ma la situazione è da tenere sotto controllo”, ha detto D’Amato a margine dell’inaugurazione al Cto del nuovo sistema robotico ortopedico da utilizzare durante le operazioni. E ancora: “Abbiamo un sistema di tracciamento e testing importante che sta funzionando. Roma del resto è la più grande metropoli con il ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 29 settembre 2020) Se l’aumento dei contagi dadovesse richiederlo, laLazio è pronta almirato in piccole. Lo ha confermato l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato in un’intervista rilasciata all’agenzia Dire al termine di una visita al Cto di Roma. “Stiamo lavorando con attività chirurgiche e puntuali, pertanto se saranno necessarie interverremmo in questo senso. Nessun allarme, ma la situazione è da tenere sotto controllo”, ha detto D’Amato a margine dell’inaugurazione al Cto del nuovo sistema robotico ortopedico da utilizzare durante le operazioni. E ancora: “Abbiamo un sistema di tracciamento e testing importante che sta funzionando. Roma del resto è la più grande metropoli con il ...

