Napoli-Genoa, Insigne costretto ad uscire dal campo per infortunio (Di domenica 27 settembre 2020) Brutte notizie per il Napoli. Lorenzo Insigne è stato costretto a lasciare il campo durante Napoli-Genoa per un infortunio, pare al flessore. Al 22′ il capitano si è accasciato sul terreno di gioco tenendosi la coscia. E’ apparso molto dolorante e consapevole dal primo momento di non poter continuare. Ha iniziato a battere i pugni a terra disperato. Il dottor Canonico, intervenuto per cercare di capire l’entità dell’infortunio, ha subito chiesto la sostituzione. Insigne è uscito dal campo sorretto dai sanitari. Al suo posto Gattuso ha scelto di inserire Elmas. E’ la prima sostituzione per il Napoli nella partita del pomeriggio. L'articolo ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 27 settembre 2020) Brutte notizie per il. Lorenzoè statoa lasciare ilduranteper un, pare al flessore. Al 22′ il capitano si è accasciato sul terreno di gioco tenendosi la coscia. E’ apparso molto dolorante e consapevole dal primo momento di non poter continuare. Ha iniziato a battere i pugni a terra disperato. Il dottor Canonico, intervenuto per cercare di capire l’entità dell’, ha subito chiesto la sostituzione.è uscito dalsorretto dai sanitari. Al suo posto Gattuso ha scelto di inserire Elmas. E’ la prima sostituzione per ilnella partita del pomeriggio. L'articolo ...

DiMarzio : #Genoa, #Perin positivo al Covid: non convocato per #Napoli - TgLa7 : #Coronavirus: il portiere del Genoa Perin positivo con febbre. Maran: squadra parte per Napoli nel pomeriggio - sscnapoli : ?? | #NapoliGenoa posticipata alle ore 18:00 ?? - zazoomblog : Live Napoli-Genoa 1-0: Lozano segna e sfiora il raddoppio - #Napoli-Genoa #1-0: Lozano #segna - MrCiambella : Genoa senza Perin e Schone, molto sfortunato il Napoli -