Vita in diretta, Alberto Matano fa infuriare Claudia Mori: "È vergognoso…" (Di venerdì 25 settembre 2020) Si continua a dibattere sull'abbigliamento da adottare negli ambienti scolastici e la discussione aperta a La Vita in diretta ha scatenato la reazione di Claudia Mori, che ha contattato il programma di Alberto Matano per dire la sua. Il caso del Liceo Socrate, dove la preside pare abbia chiesto alle studentesse di non indossare abiti … L'articolo Vita in diretta, Alberto Matano fa infuriare Claudia Mori: "È vergognoso…" proviene da www.meteoweek.com.

dorina08076812 : RT @Teresat14547770: Alberto Matano, Claudia Mori telefona a Vita in Diretta e s'infuria: «È vergognoso che nel 2020 ci si chieda se le don… - LucyMilano92 : RT @Teresat14547770: Alberto Matano, Claudia Mori telefona a Vita in Diretta e s'infuria: «È vergognoso che nel 2020 ci si chieda se le don… - Teresat14547770 : Alberto Matano, Claudia Mori telefona a Vita in Diretta e s'infuria: «È vergognoso che nel 2020 ci si chieda se le… - girasol44247939 : RT @Animalistiitaly: LA FAUNA LOCALE NEMICO DA COMBATTERE? INFORMAZIONE A SENSO UNICO A @Lavitaindiretta SU @RaiUno Basta monitorare gli e… - zazoomblog : “Vita in diretta” momenti di tensione Claudia Mori fuori di sè telefona a Matano “E’ vergognoso” - #“Vita #diretta… -