Vaticano | si dimette il cardinale Angelo Becciu dalla carica di prefetto Cause dei Santi

(Di giovedì 24 settembre 2020) Ilsie rinuncia alladidella Congregazione delledei, lo rende pubblico ilcon una nota ufficiale. Ilsi sarebbe dimesso e avrebbe rinunciato al cardinalato, Papa Francesco avrebbe accettato la sua rinuncia. Il prelato era è nato a Pattada, in Sardegna, … L'articolo proviene da .

fattoquotidiano : Vaticano, Angelo Becciu si dimette dalla congregazione della causa dei santi e rinuncia al cardinalato - Corriere : Vaticano: Becciu si dimette e rinuncia al cardinalato - CiaoKarol : ?? +++ ULTIMA ORA +++ ?? Incredibile in Vaticano. Cardinale Becciu (Cause dei Santi) si dimette e rinuncia al Cardina… - dbgiovanna : RT @BSalvarani: Vaticano, il cardinale Becciu si dimette - pistelligoffr : Licenziamenti alla vaticana. -

Ultime Notizie dalla rete : Vaticano dimette

Città del Vaticano, 24 settembre 2020 - A sorpresa il cardinale Angelo Becciu si è dimesso e ha rinunciato al cardinalato, come comunica il Vaticano in una nota: "Oggi, giovedì 24 settembre, il Santo ...La rinuncia alla carica di Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi e al Cardinalato è stata accettata da papa Bergoglio CITTÀ DEL VATICANO. «Oggi, giovedì 24 settembre, il Santo Padre ha ac ...