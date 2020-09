Recovery Fund in cambio di Mediobanca? Ecco il prezzo occulto da pagare alla Francia (Di giovedì 24 settembre 2020) Tutti i nodi vengono al pettine. Se l’Italia vuole i soldi del Recovery Fund, deve chiudere più di un occhio con i piani francesi di conquista della finanza italiana. C’è un dettaglio, particolarmente importante in riferimento alle richieste sottese ai tavoli europei e che inciderà sulla nostra economia, di cui non si sta parlando abbastanza, ma che viene spiegato da Domenico Lombardi in un’intervista che compare sul sussidiario.net: “Oltre a una condizionalità formale palese, potrebbe essercene una occulta, concordata nell’ambito dei negoziati che hanno preceduto il Consiglio europeo, che ha dato il via libera al Recovery Fund. Secondo quanto riportato da alcune notizie di stampa, sembra che l’appoggio francese al Recovery ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 24 settembre 2020) Tutti i nodi vengono al pettine. Se l’Italia vuole i soldi del, deve chiudere più di un occhio con i piani francesi di conquista della finanza italiana. C’è un dettaglio, particolarmente importante in riferimento alle richieste sottese ai tavoli europei e che inciderà sulla nostra economia, di cui non si sta parlando abbastanza, ma che viene spiegato da Domenico Lombardi in un’intervista che compare sul sussidiario.net: “Oltre a una condizionalità formale palese, potrebbe essercene una occulta, concordata nell’ambito dei negoziati che hanno preceduto il Consiglio europeo, che ha dato il via libera al. Secondo quanto riportato da alcune notizie di stampa, sembra che l’appoggio francese al...

