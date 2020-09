Mattarella difende l'orgoglio italiano: "Boris Johnson? In Italia amiamo la libertà e la serietà" (Di giovedì 24 settembre 2020) Il presidente Sergio Mattarella, seppur con linguaggio istituzionale, rispedisce al mittente le frasi del premier britannico Boris Johnson. "Anche noi Italiani amiamo la libertà ma abbiamo a cuore anche la serietà", è la risposta che il capo dello Stato, secondo quanto riferito da un partecipante alla cerimonia per i 10 anni dalla scomparsa di Francesco Cossiga, ha dato a chi gli chiedeva un commento sulla vicenda. Martedì, parlando alla Camera dei Comuni, Boris Johnson aveva affermato che gli inglesi, a differenza di Italiani e tedeschi, amano la libertà e per questo hanno avuto più contagi di Covid. "È difficile costringere il nostro ... Leggi su iltempo (Di giovedì 24 settembre 2020) Il presidente Sergio, seppur con linguaggio istituzionale, rispedisce al mittente le frasi del premier britannico. "Anche noinila; ma abbiamo a cuore anche la;", è la risposta che il capo dello Stato, secondo quanto riferito da un partecipante alla cerimonia per i 10 anni dalla scomparsa di Francesco Cossiga, ha dato a chi gli chiedeva un commento sulla vicenda. Martedì, parlando alla Camera dei Comuni,aveva affermato che gli inglesi, a differenza dini e tedeschi, amano la; e per questo hanno avuto più contagi di Covid. "È difficile costringere il nostro ...

Il presidente Sergio Mattarella, seppur con linguaggio istituzionale, rispedisce al mittente le frasi del premier britannico Boris Johnson. "Anche noi italiani amiamo la libertà ma abbiamo a cuore anc ...

