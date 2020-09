Era Giovanni Angiolini del Grande Fratello 14: oggi a 39 anni è medico [FOTO] (Di giovedì 24 settembre 2020) Ha conquistato i cuori di tutte durante la quattordicesima edizione del Grande Fratello. Stiamo parlando di Giovanni Angiolini, che oltre ai vari titoli accademici vanta anche il titolo di ‘dottore più bello d’Italia‘. All’interno della casa intraprese una relazione con Mary Falconieri. La loro coppia ha fatto sognare milioni di telespettatori che speravano in un lieto fine, ma, dopo due anni di relazione al di fuori della trasmissione, le loro strade si sono separate. Il bel dottore non ha mai abbandonato il mondo dello spettacolo: ecco dove lo abbiamo visto. Giovanni Angiolini oggi FOTO Eletto sui social il medico più bello d’Italia, ... Leggi su velvetgossip (Di giovedì 24 settembre 2020) Ha conquistato i cuori di tutte durante la quattordicesima edizione del. Stiamo parlando di, che oltre ai vari titoli accademici vanta anche il titolo di ‘dottore più bello d’Italia‘. All’interno della casa intraprese una relazione con Mary Falconieri. La loro coppia ha fatto sognare milioni di telespettatori che speravano in un lieto fine, ma, dopo duedi relazione al di fuori della trasmissione, le loro strade si sono separate. Il bel dottore non ha mai abbandonato il mondo dello spettacolo: ecco dove lo abbiamo visto.Eletto sui social ilpiù bello d’Italia, ...

