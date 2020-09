Bimbo ucciso di botte a Cardito, chiesto ergastolo per madre e patrigno (Di giovedì 24 settembre 2020) Bimbo ucciso di botte a Cardito. I pm del Tribunale di Napoli Nord hanno chiesto l’ergastolo, con 18 mesi di isolamento, per Tony Essobti Badre e per l’ex compagna Valentina Casa: l’uomo è accusato della morte del piccolo Giuseppe Dorice, 7 anni, morto dopo un feroce pestaggio nel gennaio 2019 a Cardito e di maltrattamenti in famiglia; la donna risponde dei capi di accusa sotto il profilo omissivo, non essendosi mai ribellata e non avendo chiesto denunciato. ergastolo, con 18 mesi di isolamento, e tutte le pene accessorie. È la richiesta dei sostituti procuratori di Napoli Nord Paola Izzo e Fabio Sozio nei confronti di Tony Essobti Badre, 25 anni, accusato dell’omicidio di Giuseppe Dorice, e della ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 24 settembre 2020)di. I pm del Tribunale di Napoli Nord hannol’, con 18 mesi di isolamento, per Tony Essobti Badre e per l’ex compagna Valentina Casa: l’uomo è accusato della morte del piccolo Giuseppe Dorice, 7 anni, morto dopo un feroce pestaggio nel gennaio 2019 ae di maltrattamenti in famiglia; la donna risponde dei capi di accusa sotto il profilo omissivo, non essendosi mai ribellata e non avendodenunciato., con 18 mesi di isolamento, e tutte le pene accessorie. È la richiesta dei sostituti procuratori di Napoli Nord Paola Izzo e Fabio Sozio nei confronti di Tony Essobti Badre, 25 anni, accusato dell’omicidio di Giuseppe Dorice, e della ...

