Andrea Iannone risponde a un fan: “Ecco cosa penso di Belen Rodriguez…” (Di giovedì 24 settembre 2020) Non ama parlare di sé e della sua vita privata Andrea Iannone, ma non si tira indietro davanti alle domande dei suoi followers più curiosi e nelle ultime ore si è lasciato andare a qualche esternazione anche sulla sua ex Belen Rodriguez, con la quale sembra esser rimasto in buoni rapporti. A chi, infatti, gli ha chiesto cosa ne pensasse della showgirl argentina con cui ha condiviso una parte del suo percorso di vita, il pilota di MotoGp ha risposto: “Le storie importanti durano per sempre, cambiano semplicemente forma, per me ha rappresentato un punto di riferimento in un momento della vita dove tutto sembrava andare bene, ma nel quale avere persone vere a fianco non è stato facile. cosa penso di lei? Beh, proprio questo: è vera sempre, fino alla ... Leggi su isaechia (Di giovedì 24 settembre 2020) Non ama parlare di sé e della sua vita privata, ma non si tira indietro davanti alle domande dei suoi followers più curiosi e nelle ultime ore si è lasciato andare a qualche esternazione anche sulla sua exRodriguez, con la quale sembra esser rimasto in buoni rapporti. A chi, infatti, gli ha chiestone pensasse della showgirl argentina con cui ha condiviso una parte del suo percorso di vita, il pilota di MotoGp ha risposto: “Le storie importanti durano per sempre, cambiano semplicemente forma, per me ha rappresentato un punto di riferimento in un momento della vita dove tutto sembrava andare bene, ma nel quale avere persone vere a fianco non è stato facile.di lei? Beh, proprio questo: è vera sempre, fino alla ...

Notiziedi_it : Andrea Iannone non dimentica Belen. “Era un punto di riferimento. Lei è vera, nel bene e nel male” - Italia_Notizie : Andrea Iannone non dimentica Belen. 'Era un punto di riferimento. Lei è vera, nel bene e nel male' - VicolodelleNews : #AndreaIannone risponde alla fatidica domanda: “Cosa pensi di #BelenRodriguez e cosa ha rappresentato per te?” « Il… - iannone_flavia : RT @Iperborea_: Verità a Zelletta: con chi avresti fatto la prova di apnea? Andrea: Con Matilde Amici #Brandetta, non li shippo ma questa… - iannone_flavia : RT @chiarusso_: Andrea ha riconfermato che avrebbe fatto la prova di apnea con Matilde, RIPROPONIAMOLA GF #GFvip -