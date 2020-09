Omicidio Sacchi, parla l’amico di Del Grosso: “Luca mai interessato alla droga” (Di martedì 22 settembre 2020) Un amico di Valerio Del Grosso teste oggi all’udienza davanti la prima corte d’Assise. “La sera in cui ci siamo incontrati insieme ad altre persone aveva le lacrime agli occhi, stava male, non ce la faceva neanche a parlare. Luca? Mai interessato alla droga, estraneo a quel mondo” Un testimone in aula durante il processo … L'articolo Omicidio Sacchi, parla l’amico di Del Grosso: “Luca mai interessato alla droga” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 22 settembre 2020) Un amico di Valerio Delteste oggi all’udienza davanti la prima corte d’Assise. “La sera in cui ci siamo incontrati insieme ad altre persone aveva le lacrime agli occhi, stava male, non ce la faceva neanche are. Luca? Maidroga, estraneo a quel mondo” Un testimone in aula durante il processo … L'articolol’amico di Del: “Luca maidroga” proviene da www.meteoweek.com.

Il teste sentito in aula durante il processo: “Non pensava di averlo ucciso. In quel periodo stava male, andava dallo psicologo e assumeva farmaci” "Ho incontrato Valerio Del Grosso il giorno dopo l’o ...

Prosegue, a Roma, il processo per l'omicidio di Luca Sacchi, il personal trainer ucciso la notte tra il 23 e il 24 ottobre scorso con un colpo di pistola alla testa davanti a un pub nella zona di Coll ...

Il teste sentito in aula durante il processo: "Non pensava di averlo ucciso. In quel periodo stava male, andava dallo psicologo e assumeva farmaci" "Ho incontrato Valerio Del Grosso il giorno dopo l'omicidio". Prosegue, a Roma, il processo per l'omicidio di Luca Sacchi, il personal trainer ucciso la notte tra il 23 e il 24 ottobre scorso con un colpo di pistola alla testa davanti a un pub nella zona di Colli Albani.