SSP SSP300 Gare Catalunya 2020 | i risultati

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 21 settembre 2020) LeSSPdilasciano il primo verdetto con la vittoria del titolo di Andrea Locatelli. Nella classe leggera è derby olandese. Nel WorldSSP Locatelli vince Gara2 e si laurea campione del mondo. Gara1 festa per Verdoia Gara1 del WorldSSP vede la clamorosa vittoria di Andy Verdoia. Nella prima parte della corsa Locatelli gestisce tranquillamente il primo posto davanti a Mahias ed Oettl, ma a nove giri dal termine inizia a piovere. Alcuni piloti rientrano subito ai box per fare il pit stop e mettere le gomme da bagnato, ma nel frattempo in testa alla gara è lotta tra Mahias e Smith (che guida la Yamaha GMT94 al posto dell’infortunato Cluzel) e Locatelli in terza posizione. A sei giri dal termine anche questo terzetto rientra ai box, insieme a tanti ...