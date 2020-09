Regionali, altro che Covid: ai seggi più elettori di cinque anni fa (Di lunedì 21 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoConfermate le sensazioni maturate già nella giornata di ieri: niente effetto Covid sul voto per le Regionali. Chiusi i seggi da pochi minuti, i primi dati sull’affluenza – intorno al 54% – lasciano immaginare un dato definitivo in linea o persino superiore a quello del 2015 (51,93% ma si votava soltanto di domenica). Resta, tuttavia, allarmante il dato dell’astensionismo, considerato che un elettore su due – proprio come cinque anni fa – ha deciso di disertare l’appuntamento con le urne. Affluenza 2020 (provvisorio) Campania 54,44% Avellino Benevento 44.52% Caserta 53,18% Napoli 59,05% Salerno 52,01% Affluenza 2015 Campania 51.93% Avellino 46.59% Benevento 45.41% Caserta 54.30% Napoli 51.44% Salerno ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 21 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoConfermate le sensazioni maturate già nella giornata di ieri: niente effettosul voto per le. Chiusi ida pochi minuti, i primi dati sull’affluenza – intorno al 54% – lasciano immaginare un dato definitivo in linea o persino superiore a quello del 2015 (51,93% ma si votava soltanto di domenica). Resta, tuttavia, allarmante il dato dell’astensionismo, considerato che un elettore su due – proprio comefa – ha deciso di disertare l’appuntamento con le urne. Affluenza 2020 (provvisorio) Campania 54,44% Avellino Benevento 44.52% Caserta 53,18% Napoli 59,05% Salerno 52,01% Affluenza 2015 Campania 51.93% Avellino 46.59% Benevento 45.41% Caserta 54.30% Napoli 51.44% Salerno ...

NicolaPorro : Siamo in piena follia #Recoveryfund. E mentre #UrsulavonderLeyen promette di cambiare Dublino sulle #regionali in T… - LegaSalvini : AOSTA, SALVINI: L”NDRANGHETA PUÒ VOTARE CHIUNQUE ALTRO, MA NON LA LEGA, PERCHÉ A NOI I VOTI DEI MAFIOSI E DEGLI ‘ND… - ticino_live : Post Edited: Lo Stivale ha un piede nel Referendum e l’altro nelle Regionali | Dati e affluenza - danielelozzi : Tra l'altro ottenne piu voti lui delle liste che lo presentavano. Ricandidato Sindaco a Salerno vince con il 74,42%… - ticino_live : Lo Stivale ha un piede nel Referendum e l’altro nelle Regionali | Dati e affluenza -

Ultime Notizie dalla rete : Regionali altro Elezioni Toscana, seggi aperti: regionali, alle 12 l'affluenza è oltre il 14% LA NAZIONE Elezioni: passa il sì al Referendum. Exit poll Regione per Regione

Il No raggiunge il 36-40%. Ecco i risultati delle elezioni, secondo il primo Exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, VENETO – In base al primo Exit poll del consorzio Opinio Italia per la ...

Coronavirus, impennata di casi in Puglia: 108 oggi. Picco nel Foggiano, focolaio in una RSA

Il presidente della Regione Puglia, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi sabato 19 settembre 2020 in Puglia, sono stati ...

Supercoppa Europea, tampone obbligatorio per i tifosi del Bayern

Il Governo tedesco aveva permesso che gli impianti si riempissero al 20% della capienza totale, a patto che nella regione interessata la situazione ... e al ritorno a Monaco dovrà sottoporsi ad altro ...

Il No raggiunge il 36-40%. Ecco i risultati delle elezioni, secondo il primo Exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, VENETO – In base al primo Exit poll del consorzio Opinio Italia per la ...Il presidente della Regione Puglia, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi sabato 19 settembre 2020 in Puglia, sono stati ...Il Governo tedesco aveva permesso che gli impianti si riempissero al 20% della capienza totale, a patto che nella regione interessata la situazione ... e al ritorno a Monaco dovrà sottoporsi ad altro ...