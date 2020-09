Referendum, dati del Ministero: il sì al 69,14%. Affluenza al 51,75% (Di lunedì 21 settembre 2020) AGGIORNAMENTO DELLE 17,18. Dai dati del sito del Ministero dell'Interno sulle elezioni, elezioni.interno.gov.it, emerge che quando sono 39.135 le sezioni scrutinate su 61.622 il si al 69,14% mentre il no al 30,86%. AGGIORNAMENTO DELLE 16.28. In base alla terza proiezione del consorzio Opinio Italia per la ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 21 settembre 2020) AGGIORNAMENTO DELLE 17,18. Daidel sito deldell'Interno sulle elezioni, elezioni.interno.gov.it, emerge che quando sono 39.135 le sezioni scrutinate su 61.622 il si al 69,14% mentre il no al 30,86%. AGGIORNAMENTO DELLE 16.28. In base alla terza proiezione del consorzio Opinio Italia per la ...

you_trend : ?? Al #referendum dati parziali interessanti da alcune delle regioni dove il taglio dei parlamentari ridurrà di più… - you_trend : ?? #REFERENDUM Primi dati del @Viminale Sì 70,6% No 29,4% 86 sezioni su 61.622 - lorepregliasco : Visti i dati di affluenza delle 19, direi che per il #referendum è ragionevole attendersi un dato definitivo domani intorno al 50% - marmaz : Che sia un brutto momento per #milano lo si capisce anche dai dati locali (Comune) sul referendum. #IoVotoNO - Vivodisogniebas : RT @you_trend: ?? #REFERENDUM - Dati del @Viminale: Sì 69,1% ? No 30,9% 36.323 sezioni su 61.622 #MaratonaYouTrend -

Ultime Notizie dalla rete : Referendum dati Risultati referendum, vince il sì con il 69%. La diretta Fanpage.it Referendum, a Torino i sì a valanga. L’affluenza si ferma al 53.71%

Questi i due dati che escono dalle urne a Torino per il voto sul taglio ... nel capoluogo piemontese si è confermato un dato sull'affluenza decisamente inferiore rispetto al referendum 2016: oggi alle ...

Referendum e Regionali, la diretta video su Corriere.it con dati e analisi dalle 14.45

Il sito del Corriere della Sera, www.corriere.it, fornirà lunedì e martedì, in tempo reale, i risultati del voto del Referendum e delle elezioni Regionali, e le analisi sulle conseguenze politiche, lo ...

Referendum, vittoria del Si: in provincia di Latina ha votato il 46%

Il No si attesta al 31,9%. L’affluenza provvisoria al voto per il referendum costituzionale è stata del 54% alla chiusura dei seggi, quando sono arrivati i dati di quasi tutti i comuni su 7.900. In ...

Questi i due dati che escono dalle urne a Torino per il voto sul taglio ... nel capoluogo piemontese si è confermato un dato sull'affluenza decisamente inferiore rispetto al referendum 2016: oggi alle ...Il sito del Corriere della Sera, www.corriere.it, fornirà lunedì e martedì, in tempo reale, i risultati del voto del Referendum e delle elezioni Regionali, e le analisi sulle conseguenze politiche, lo ...Il No si attesta al 31,9%. L’affluenza provvisoria al voto per il referendum costituzionale è stata del 54% alla chiusura dei seggi, quando sono arrivati i dati di quasi tutti i comuni su 7.900. In ...