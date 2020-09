“Non ce la faccio…”. Asia Argento, pianto disperato al Live della D’Urso. Quelle immagini fanno troppo male (Di lunedì 21 settembre 2020) Ospite dell’ultima puntata del ‘Live – Non è la D’Urso’, Asia Argento ha presentato la figlia Anna Lou Castoldi, nata 19 anni fa dal matrimonio con il leader dei Bluvertigo Morgan. La giovane ha parlato della sua famiglia, del rapporto con la mamma e del recente debutto nella serie tv di Netflix ‘Baby’, dove veste i panni di Aurora, una ragazza che diventerà amica di Damiano, deluso dal comportamento di Chiara, che ama da tempo, dopo aver scoperto che si prostituisce. Insieme a lei mamma Asia, figlia del regista Dario, attrice e regista. Tra le due c’è un rapporto bellissimo: “Lei è una madre pazzesca, c’è sempre stata per me. Il nostro rapporto è dominato dalla sincerità ,ci diciamo tutto, non ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 21 settembre 2020) Ospite dell’ultima puntata del ‘– Non è la D’Urso’,ha presentato la figlia Anna Lou Castoldi, nata 19 anni fa dal matrimonio con il leader dei Bluvertigo Morgan. La giovane ha parlatosua famiglia, del rapporto con la mamma e del recente debutto nella serie tv di Netflix ‘Baby’, dove veste i panni di Aurora, una ragazza che diventerà amica di Damiano, deluso dal comportamento di Chiara, che ama da tempo, dopo aver scoperto che si prostituisce. Insieme a lei mamma, figlia del regista Dario, attrice e regista. Tra le due c’è un rapporto bellissimo: “Lei è una madre pazzesca, c’è sempre stata per me. Il nostro rapporto è dominato dalla sincerità ,ci diciamo tutto, non ...

ivanscalfarotto : Non faccio ovviamente commenti a urne aperte, ma spero che @micheleemiliano voglia immediatamente dissociarsi da qu… - tuttosport : #Pirlo: “Ho le mie idee, non faccio il copia e incolla da nessun allenatore” ??? ?? - matteosalvinimi : #Salvini: MES? Scettico verso un organismo che non risponde a nessuno, che non deve rendere conto di niente e che s… - cloudy_yoongi_ : non c'è una canzone del mini che non mi piaccia... la di da soty non faccio io le regole la loro miglior title track - asialovesbts : RT @stilinskiismine: Se non stannate i the boyz siete sfigati scusate non faccio io le regole #????_????_6??? #THEBOYZ_THESTEALER https… -

Ultime Notizie dalla rete : “Non faccio…” La ricerca della verità: intervista all'artista di Arce Luca Grossi ciociariaoggi.it