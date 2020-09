Treviso | a 6 anni sfonda vetro e fugge da scuolabus | era rimasto chiuso

rickysamp69 : RT @ilmessaggeroit: Treviso, dimenticano sul bus un bimbo di 6 anni: ma lui prende il martello, rompe il vetro e si fa soccorrere https://t… - CooloFun : RT @GiovanniAgost20: Pensava di farla franca nascondendosi dietro un profilo fake, il ragazzo di 23 anni, residente a Treviso che, subito… - MZorzy : RT @ilmessaggeroit: Treviso, dimenticano sul bus un bimbo di 6 anni: ma lui prende il martello, rompe il vetro e si fa soccorrere https://t… - ROBERTOSV8 : RT @MIRKOCCHI: 'Manlio Germano' è uno studente di 23 anni, di Treviso. Non mi meraviglia che sia Veneto. Regione col 55% di leghisti e il 6… - cannedcat : Treviso, bimbo di 6 anni si addormenta e viene dimenticato sullo scuolabus: sfonda il vetro ed esce -

Ultime Notizie dalla rete : Treviso anni

(AGR) Pensava di farla franca nascondendosi dietro un profilo fake, il ragazzo di 23 anni, residente a Treviso che, subito dopo la morte del giovane Willy Monteiro Duarte, deceduto a Colleferro a seg ...È stato rintracciato e denunciato l'autore del post pubblicato su Facebook contro Willy Monteiro, in cui compariva la frase: "Come godo che avete ucciso quello scimpanzé, siete degli eroi". La polizia ...Le dure parole di Binaghi in sede di presentazione del torneo non sono state vane; alla fine gli Internazionali d’Italia avranno il pubblico seppur in forma ridotta: ci saranno infatti tre sessioni da ...