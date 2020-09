Alba Parietti si schiera: "No alla minigonna a scuola, è questione di buon gusto" (Di sabato 19 settembre 2020) “La scuola è un luogo dove si va per studiare così come l’ufficio è un luogo dove si va per lavorare. L’abbigliamento deve essere dettato dal buongusto e non è il caso di indossare abiti succinti, cosa che si può fare invece in altre occasioni”. Parola di Alba Parietti che con l’Adnkronos interviene sulla protesta al Liceo Socrate di Roma dopo il presunto divieto della vicepreside di indossare abiti succinti perché i prof potrebbero ’gettare l’occhio’.“Forse la vicepreside conosce bene il lato bestiale degli uomini, ma detto questo, io non ne farei una questione di sessismo - dice la showgirl - ma di ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 19 settembre 2020) “La; un luogo dove si va per studiare così come l’ufficio; un luogo dove si va per lavorare. L’abbigliamento deve essere dettato dale non; il caso di indossare abiti succinti, cosa che si può fare invece in altre occasioni”. Parola diche con l’Adnkronos interviene sulla protesta al Liceo Socrate di Roma dopo il presunto divieto della vicepreside di indossare abiti succinti perché i prof potrebbero ’gettare l’occhio’.“Forse la vicepreside conosce bene il lato bestiale degli uomini, ma detto questo, io non ne farei unadi sessismo - dice la showgirl - ma di ...

