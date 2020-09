Metti il limone nello shampoo: ecco le conseguenze (Di venerdì 18 settembre 2020) Il limone ha numerose proprietà benefiche per la nostra salute e può essere anche utilizzato per altri scopi. Iniziare la giornata con un bicchiere di acqua tiepida e del succo di limone è un rimedio naturale adatto alla depurazione, con effetto drenante e accelera il metabolismo. Il limone, però, è molto utile anche per la casa, ad esempio può essere utilizzato per pulire e donare brillantezza. Si presta molto anche alla cosmesi. Con il limone è infatti possibile preparare impacchi, maschere e creme, ha un effetto purificante e lisciante, ottimo per i nostri capelli, qualche goccia di limone nello shampoo può essere un vero e proprio toccasana. Gli usi cosmetici del limone Il ... Leggi su giornal (Di venerdì 18 settembre 2020) Ilha numerose proprietà benefiche per la nostra salute e può essere anche utilizzato per altri scopi. Iniziare la giornata con un bicchiere di acqua tiepida e del succo diè un rimedio naturale adatto alla depurazione, con effetto drenante e accelera il metabolismo. Il, però, è molto utile anche per la casa, ad esempio può essere utilizzato per pulire e donare brillantezza. Si presta molto anche alla cosmesi. Con ilè infatti possibile preparare impacchi, maschere e creme, ha un effetto purificante e lisciante, ottimo per i nostri capelli, qualche goccia dipuò essere un vero e proprio toccasana. Gli usi cosmetici delIl ...

aeristicamente : @bennyxx9 tu ci metti il limone sugli anellini di pesce? - dormotroppo : RT @SignorTrofimov: Potessi viaggiare nel tempo tornerei indietro solo per poter dire alla mia ex: “Non credere non è per le corna (stronz… - JollyRoger____ : @CuocoFiorellino @signoradellegif ma se te lo metti sempre! non dai nemmeno la fettina di limone affinché uno possa… - bluzaffyro : RT @SignorTrofimov: Potessi viaggiare nel tempo tornerei indietro solo per poter dire alla mia ex: “Non credere non è per le corna (stronz… - swamilee : RT @SignorTrofimov: Potessi viaggiare nel tempo tornerei indietro solo per poter dire alla mia ex: “Non credere non è per le corna (stronz… -

Ultime Notizie dalla rete : Metti limone Metti il limone nello shampoo: ecco le conseguenze Giornal Quali sono i migliori rimedi naturali per le verruche?

Contro le verruche ci sono rimedi naturali molto efficaci che permettono di eliminare il problema in modo efficace.

Eliminare l’odore di fritto e di pesce dalla casa è facile

Cucinare non è solo utile, può anche essere divertente. E quando ci viene voglia di sbizzarrirci in cucina sicuramente pensiamo a piatti più complessi. Dal pesce, alla carne, fino alle verdure le rice ...

Insalata di cetrioli e pere: antipasto freschissimo o pranzo veloce

L’insalata di cetrioli e pere è l’idea originale per un antipasto freschissimo o un pranzo veloce del tutto insolita ma vincente. Assolutamente da provare. Fette di cetriolo (Adobe Stock) Un connubio ...

Contro le verruche ci sono rimedi naturali molto efficaci che permettono di eliminare il problema in modo efficace.Cucinare non è solo utile, può anche essere divertente. E quando ci viene voglia di sbizzarrirci in cucina sicuramente pensiamo a piatti più complessi. Dal pesce, alla carne, fino alle verdure le rice ...L’insalata di cetrioli e pere è l’idea originale per un antipasto freschissimo o un pranzo veloce del tutto insolita ma vincente. Assolutamente da provare. Fette di cetriolo (Adobe Stock) Un connubio ...