Ha 32 anni ma sembra un adolescente: la storia dell’uomo che ha smesso di invecchiare a 13 anni (Di venerdì 18 settembre 2020) Ha 32 anni ma, a vederlo, sembra un adolescente. È la storia di Denis Vashurin, residente in un villaggio della regione di Primorye, nella Russia orientale: per ragioni sconosciute, il suo corpo ha smesso di invecchiare quando aveva 13 anni. È stato lui stesso a raccontarla in un’intervista al canale YouTube “Vasya na sene”. Fin dall’asilo, Denis cresceva più lentamente rispetto ai suoi coetanei, ma all’epoca nessuno ci aveva dato molta importanza. A scuola aveva buoni voti, anche in educazione fisica, e per alcune cose era anche più avanti dei compagni. Ma il suo aspetto continuava a dimostrare meno anni di quelli che realmente aveva. Quando ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 settembre 2020) Ha 32ma, a vederlo,un. È ladi Denis Vashurin, residente in un villaggio della regione di Primorye, nella Russia orientale: per ragioni sconosciute, il suo corpo hadiquando aveva 13. È stato lui stesso a raccontarla in un’intervista al canale YouTube “Vasya na sene”. Fin dall’asilo, Denis cresceva più lentamente rispetto ai suoi coetanei, ma all’epoca nessuno ci aveva dato molta importanza. A scuola aveva buoni voti, anche in educazione fisica, e per alcune cose era anche più avanti dei compagni. Ma il suo aspetto continuava a dimostrare menodi quelli che realmente aveva. Quando ...

Uno strato di fumo copre il cielo di Sacramento, la capitale della California. Arianna ed Ereich, che ci vivono da più di un anno, non hanno visto il sole per una settimana. «Ci siamo trasferiti in qu ...

Sono passati cinquant’anni da quando il mondo ha perso quello che per molti è considerato il più grande chitarrista di tutti i tempi, un titolo che ancora oggi non è stato scalzato da nessuno: era il ...

, film diretto da Andrew Cohn, racconta la storia di due uomini, Stanley (Richard Jenkins) e Jevon (Shane Paul McGhie), molto diversi tra loro per età ed esperienze di vita, l'unica cosa che sembrano ...

