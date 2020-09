Covid, sale il numero dei contagiati a Limatola: positivo un medico (Di venerdì 18 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNuovo caso Covid a Limatola. positivo un medico, asintomatico, che lavora fuori provincia. Ad annunciarlo, nella serata di ieri, il sindaco Domenico Parisi. Di seguito, la comunicazione del primo cittadino: “Gentili concittadini, il Dipartimento di Epidemiologia e Prevenzione dell’Asl di Benevento ci ha comunicato un nuovo caso di positività al Covid-19 di una persona residente nel Comune di Limatola. Trattasi di un medico, asintomantico, che lavora fuori provincia e che aveva avuto contatto con un collega risultato positivo al Covid-19. Si rinnova come sempre l’invito al rispetto delle misure precauzionali previste, tra cui il distanziamento interpersonale, l’utilizzo ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 18 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNuovo casoun, asintomatico, che lavora fuori provincia. Ad annunciarlo, nella serata di ieri, il sindaco Domenico Parisi. Di seguito, la comunicazione del primo cittadino: “Gentili concittadini, il Dipartimento di Epidemiologia e Prevenzione dell’Asl di Benevento ci ha comunicato un nuovo caso di positività al-19 di una persona residente nel Comune di. Trattasi di un, asintomantico, che lavora fuori provincia e che aveva avuto contatto con un collega risultatoal-19. Si rinnova come sempre l’invito al rispetto delle misure precauzionali previste, tra cui il distanziamento interpersonale, l’utilizzo ...

ZZiliani : Ribadiamo: il rosso complessivo, che dopo il salasso-Higuain sale da 71,4 a 90 milioni, è stato alleggerito e non a… - Agenzia_Ansa : Salgono a 177 i medici morti a causa della Covid-19 #ANSAmotori - tozzo82 : RT @ZZiliani: Ribadiamo: il rosso complessivo, che dopo il salasso-Higuain sale da 71,4 a 90 milioni, è stato alleggerito e non appesantito… - arabellara : RT @ZZiliani: Ribadiamo: il rosso complessivo, che dopo il salasso-Higuain sale da 71,4 a 90 milioni, è stato alleggerito e non appesantito… - leo1908MI : RT @ZZiliani: Ribadiamo: il rosso complessivo, che dopo il salasso-Higuain sale da 71,4 a 90 milioni, è stato alleggerito e non appesantito… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid sale Covid-19: Civitavecchia sale ancora TRC Giornale Coronavirus, trasporto pubblico nella bufera: ancora studenti a piedi, chiesto un vertice urgente

PORDENONE - Studenti e pendolari in piedi, anche se non sarebbe consentito viste le norme sull’occupazione parziale dei posti sui mezzi pubblici. Ragazzi lasciati a piedi alla fermata, e costretti ad ...

Coronavirus, aumentano i positivi nel trapanese. Il sindaco di Mazara: "Inaccettabile il reparto Covid"

I sette nuovi casi di Coronavirus registrati ieri nel trapanese (mercoledì erano stati 34 in più) portano a quota 270 le persone attualmente positive al Covid 19. Un deciso caldo dei nuovi positivi, a ...

Tom Hanks amico straordinario

UN AMICO STRAORDINARIO di Marielle Heller (durata 109’) con Tom Hanks, Matthew Rhys, Chris Cooper, Susan Kelechi Watson, Noah Harpster, Maryann Plunkett Giudizio: *** su 5 Su Chili e dal 23 settembre ...

PORDENONE - Studenti e pendolari in piedi, anche se non sarebbe consentito viste le norme sull’occupazione parziale dei posti sui mezzi pubblici. Ragazzi lasciati a piedi alla fermata, e costretti ad ...I sette nuovi casi di Coronavirus registrati ieri nel trapanese (mercoledì erano stati 34 in più) portano a quota 270 le persone attualmente positive al Covid 19. Un deciso caldo dei nuovi positivi, a ...UN AMICO STRAORDINARIO di Marielle Heller (durata 109’) con Tom Hanks, Matthew Rhys, Chris Cooper, Susan Kelechi Watson, Noah Harpster, Maryann Plunkett Giudizio: *** su 5 Su Chili e dal 23 settembre ...