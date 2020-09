Chi è Antonio Giungo, il fidanzato di Nadia a Temptation Island 2020 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Chi è Antonio Giungo, il fidanzato di Nadia a Temptation Island 2020 Antonio Giungo è il fidanzato di Nadia. I due sono una delle coppie di Temptation Island 2020, il docu-reality di Canale 5 che torna a partire dal 16 settembre nella sua versione Nip, con la conduzione di Alessia Marcuzzi. Antonio Giungo e Nadia stanno insieme da 1 anni e nove mesi. I problemi tra i due però non mancano, anche a causa dei 10 anni di differenza tra i due. Lui infatti la accusa di essere viziata. Ma chi è Antonio Giungo? Cosa fa nella vita? Di seguito le ... Leggi su tpi (Di mercoledì 16 settembre 2020) Chi è, ildiè ildi. I due sono una delle coppie di, il docu-reality di Canale 5 che torna a partire dal 16 settembre nella sua versione Nip, con la conduzione di Alessia Marcuzzi.stanno insieme da 1 anni e nove mesi. I problemi tra i due però non mancano, anche a causa dei 10 anni di differenza tra i due. Lui infatti la accusa di essere viziata. Ma chi è? Cosa fa nella vita? Di seguito le ...

virginiaraggi : Cassazione ha confermato la condanna per Antonio Casamonica per il raid al Roxy Bar di Anagnina. Una vittoria di tu… - Antonio_Tajani : Questa mattina incontro con i cittadini a Loreto e poi visita allo stabilimento Imesa di Jesi. Sosteniamo chi crea… - antonio_pagana : @AlbertoBagnai Per i sinistri chi studia è analfabeta. Strana la vita, vero? - antonio_pagana : RT @marcotelecono: A Pescara potrà usare l’autobus solo chi ha l’App Immuni. E i migliaia di anziani senza smartphone? - antonio_gaito : Profondità, pressione alta ed ampiezza, tutto bello. Oltre a raccontare la tesi di #Pirlo a Coverciano, dovreste sp… -