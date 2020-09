Calciomercato Juventus, clamoroso Messi: croce o delizia bianconera? (Di sabato 12 settembre 2020) L’ago della bilancia a decidere il futuro della Juventus sembra avere un solo nome: Lionel Messi. Sarebbe questo il clamoroso nome che potrebbe scrivere non solo il destino del suo attuale club, ovvero il Barcellona, ma anche quello della Vecchia Signora. Un legame molto interconnesso quello tra le due compagini, legate dall’operazione Suarez e da un vociferato addio della Pulce. Quest’ultimo infatti, dopo aver dichiarato ai microfoni di tutto il mondo di voler rimanere in Catalogna solo per non dar battaglia in tribunale al suo amato club, sarebbe ora davanti a un bivio, con varie voci che riportano futuri per lui diametralmente opposti. Un clamoroso colpo di scena potrebbe quindi ben presto stravolgere i piani di Paratici. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 12 settembre 2020) L’ago della bilancia a decidere il futuro dellasembra avere un solo nome: Lionel. Sarebbe questo ilnome che potrebbe scrivere non solo il destino del suo attuale club, ovvero il Barcellona, ma anche quello della Vecchia Signora. Un legame molto interconnesso quello tra le due compagini, legate dall’operazione Suarez e da un vociferato addio della Pulce. Quest’ultimo infatti, dopo aver dichiarato ai microfoni di tutto il mondo di voler rimanere in Catalogna solo per non dar battaglia in tribunale al suo amato club, sarebbe ora davanti a un bivio, con varie voci che riportano futuri per lui diametralmente opposti. Uncolpo di scena potrebbe quindi ben presto stravolgere i piani di Paratici. LEGGI ANCHE:, ...

