Svezia-Portogallo: formazioni, quote, pronostici. Cristiano Ronaldo è recuperato per la gara di Stoccolma (Di lunedì 7 settembre 2020) Circa 7 anni fa, nel gelo di Stoccolma, Cristiano Ronaldo si prese sulle spalle un’intera nazione e letteralmente qualificò il Portogallo per i mondiali del 2014, probabilmente assicurandosi anche uno dei suoi palloni d’oro: adesso il teatro è lo stesso, come l’avversario ma la partita pesa molto meno, nonostante rimanga importante. Il Portogallo da allora … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

