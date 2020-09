Tor San Lorenzo, la scuola presa d’assalto dai vandali: è la terza volta in un mese (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tor San Lorenzo, qualche notte fa la scuola di via Campo di Carne è stata presa d’assalto dei vandali, di nuovo. Non è infatti la prima volta che si verificano episodi del genere: nell’arco di un mese, l’edificio è stato preso di mira per ben 3 volte. La prima volta il pavimento è stato imbrattato con scritte oscene, la seconda sono stati svuotati gli estintori ed ora sono state distrutte alcune porte. Il Dirigente Scolastico ha sporto denuncia e segnalato l’accaduto al comune di Ardea. Leggi anche: Roma, scuole assaltate dai vandali: la denuncia del consigliere Tor San Lorenzo, la scuola presa d’assalto dai vandali: ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Tor San Lorenzo, la scuola presa d'assalto dai vandali: è la terza volta in un mese

Ultime Notizie dalla rete : Tor San Inferno di fuoco a Tor San Lorenzo, l'incendio minaccia i campeggi - VIDEO IlFaroOnline.it Huawei e Voicewise: diagnosi Covid-19 tramite voce

Huawei e Voicewise, start-up dell’Università di Roma Tor Vergata, sono le promotrici del progetto di ricerca dei biomarcatori della voce per individuare l’infezione da Covid-19. Il progetto ha alla ba ...

Diagnosticare il COVID-19 tramite l'analisi della voce? Si può, con l'intelligenza artificiale

