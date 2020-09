Bonus bici ancora in ritardo: addio app, come avviene il rimborso (Di martedì 1 settembre 2020) Che fine ha fatto il Bonus mobilità, conosciuto anche come Bonus bici e monopattini? Per fine agosto era attesa la piattaforma che avrebbe permesso di fare richiesta e ottenere il Bonus, ma la situazione non si è ancora sbloccata. Se in teoria il rimborso fino al 60% degli acquisti effettuati dal 4 maggio in avanti, entro un limite massimo di 500 euro per bici elettriche, biciclette o monopattini, poteva essere chiesto a partire da luglio per gli acquisti effettuati dall’inizio di maggio, in pratica non è ancora possibile farlo. L’app per chiedere i rimborsi non c’è e il Bonus potrebbe essere richiesto direttamente tramite il sito del ministero ... Leggi su quifinanza

arbitromirko : Siamo a settembre, in 4 mesi non siete stati in grado di predisporre il rimborso per il bonus bici / bonus mobilità… - benzinazero : RT @ilCiclotrone: Non mi è chiaro perché il #bonusBici sia competenza del @minambienteIT anziché del @mitgov. La #bicicletta è un #mezzoDi… - viagrazie : Auto, bici e monopattini: la giungla dei bonus. Incentivi e risorse non bastano per tutti - davide_ffe : @SergioCosta_min bonus bici dopo 4 mesi ancora non e' uscito, vergogna - davide_ffe : @minambienteIT Bonus bici sono passati 4 mesi ancora non e' uscito, vergogna -

