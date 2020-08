Messi, l’ex agente: “Nessuno lo comprerà per paura di doversi trovare a risarcire i 700 milioni della clausola” (Di sabato 29 agosto 2020) Quale futuro per Lionel Messi? Al momento occorre che il calciatore e il Barcellona facciano chiarezza e trovino un accordo, altrimenti, sarà davvero difficile vederlo partire via. Questa, in sintesi la posizione di Josep Maria Minguella, che ha curato il trasferimento del calciatore al suo arrivo in Catalogna. Parlando ad un canale Youtube, l'ex agente ha chiarito alcuni punti sulla situazione legata al sei volta Pallone d'Oro.Il futuro di Messicaption id="attachment 1012219" align="alignnone" width="396" Messi, Getty Images/caption"Sono sei mesi che Messi ha interrotto ogni possibilità di riavvicinamento o di rinnovo col Barcellona e lo ha comunicato giustamente al club. Sapeva che non avrebbe negoziato, che era stanco delle bugie", ha detto Minguella. "I suoi avvocati hanno fatto un ... Leggi su itasportpress

