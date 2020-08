Covid, crescono i contagi in Lombardia. Gallera: “Sono i tamponi di chi arriva dall’estero” (Di domenica 23 agosto 2020) crescono i contagi da Covid-19 in Lombardia: 239 nuovi casi a domenica 23 agosto. I tamponi effettuati sono 13.663 e portano il totale complessivo a 1.483.556. Aumentano i guariti e dimessi (+29) di cui 1.265 dimessi e 74.413 guariti. Sono stabili i ricoveri in terapia intensiva (14) e non terapia intensiva (148). “190 dei 239 nuovi … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Covid, crescono i contagi in Lombardia. Gallera: “Sono i tamponi di chi arriva dall’estero” proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario

