Coronavirus, diverse persone in isolamento a Modigliana: 'La situazione non va sottovalutata' (Di giovedì 20 agosto 2020) Esito negativo. E' il responso dei tamponi eseguiti nei giorni scorsi agli ospiti ed operatori delle strutture sanitarie di Modigliana. A fare il punto della situazione è il sindaco Jader Dardi, che ... Leggi su forlitoday

news_forlicesen : Coronavirus, diverse persone in isolamento a Modigliana: 'La situazione non va sottovalutata' - giuliocavalli : Ancora una volta siamo al sovranismo del contagio, con la politica che diventa solo polemica. E mentre la polemica… - MaurizioReset : E no dai, bambini si bambini no forse contagiano, no non contagiano, si contagiano. Ma un tavolo di lavoro e di stu… - Bianchennero : RT @ilriformista: La tendenza è in atto da diverse settimane #Coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus diverse Coronavirus, diverse persone in isolamento a Modigliana: "La situazione non va sottovalutata" ForlìToday Coronavirus nel mondo, Germania: 1700 contagi al giorno: numeri mai così alti da aprile

Gli Stati Uniti hanno superato i 5.5 milioni di casi confermati di Covid-19 e di 173mila morti, secondo le stime della Johns Hopkins University. Nel mondo si registrano 22,5 milioni di contagi e quasi ...

In pista con le AMG, sicurezza e divertimento vanno a braccetto

L’hashtag #RestartYourEngine con il quale Mercedes Benz Italia ha ripreso le attività della scuola di guida sportiva dell'AMG Driving Academy Italia dopo l’emergenza Covid è tutto un programma. La vog ...

Gli Stati Uniti hanno superato i 5.5 milioni di casi confermati di Covid-19 e di 173mila morti, secondo le stime della Johns Hopkins University. Nel mondo si registrano 22,5 milioni di contagi e quasi ...L’hashtag #RestartYourEngine con il quale Mercedes Benz Italia ha ripreso le attività della scuola di guida sportiva dell'AMG Driving Academy Italia dopo l’emergenza Covid è tutto un programma. La vog ...