Taranto, rubato pullman di città: per andare al mare Caccia ai ladri (Di mercoledì 19 agosto 2020) Dal capolinea del centro commerciale Porta dello Ionio a San Vito, stabilimento Sun bay. Ieri è stato questo il percorso del bus, uno fra i più nuovi, di Kyma mobilità che gestisce il servizio di trasporto urbano a Taranto. Ignoti hanno rubato l’automezzo, in pratica, per andare al mare. Un aiuto alle indagini potrebbe giungere dall’impianto di videosorveglianza presente nel mezzo che appunto, a ridosso dello stabilimento balneare è stato rinvenuto. Notizia diffusa da Repubblica. L'articolo Taranto, rubato pullman di città: per andare al mare <small class="subtitle">Caccia ai ladri</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

NoiNotizie : #Taranto, rubato pullman di città: per andare al mare - vlavivlava : La mia città semplicemente -