“Mai Raramente A Volte Sempre” un toccante ritratto dell’adolescenza violata

"Mai Raramente A Volte Sempre" sono le quattro risposte possibili del questionario cui deve sottoporsi Autumn, una diciassettenne della Pennsylvania che è andata a New York perché lì è possibile per una minorenne abortire senza il consenso dei genitori. E lei è determinata a compiere in piena autonomia le sue scelte, senza ingerenze familiari. La forza e la durezza fin lì mostrate hanno però un momento di cedimento di fronte alle domande dell'operatrice sanitaria, che le chiede con discrezione dettagli circa la sua vita sessuale e sentimentale. È l'unico momento in cui la protagonista, ripresa frontalmente, smarrisce la fermezza e dalla reticenza di una giovane donna, che nulla ha mai detto circa il chi, il come e il perché sia rimasta incinta, emergono la sofferenza e i ...

