Lione-Manchester City | il regolamento | ecco cosa succede in caso di pareggio

E' tutto pronto per Lione-Manchester City, ecco il regolamento del match valido per i quarti di finale di Champions League. Si tratta di un'anomalia, visto che si disputerà in gara secca e non in doppio confronto di andata e ritorno come accaduto negli scorsi anni. Questo, ovviamente, è dovuto all'emergenza coronavirus che ha portato all'adozione delle Final Eight. La UEFA ha deciso quindi per la gara unica, che si disputerà stasera a Lisbona in campo neutro. Al termine dei 90′, in caso di parità si andrà ai supplementari, dunque eventuali rigori se permane il pareggio. Cinque le sostituzioni che si potranno effettuare durante i novanta minuti, ma in caso di approdo ai supplementari se ne ...

