Elon Musk acquista la Lotus di 007 per 1 milione di dollari (Di giovedì 13 agosto 2020) Elon Musk ha acquistato la Lotus 007 per 1 milione di dollari. La vettura era stata comprata da una coppia per 100 dollari. LONDRA (INGHILTERRA) – Elon Musk ha acquistato la Lotus di 007 per 1 milione di dollari. L’imprenditore americano ha comprato la vettura nel 2013 in un’asta segreta con il nome del proprietario della Tesla che è stato annunciato a distanza di diversi anni. Ad ammetterlo è stato il diretto interessato che ha rivelato di essere un grande appassionato di James Bond. E l’acquisto è stato fatto per continuare a sognare di potersi lanciare da un molo ed entrare direttamente nel mare. La ... Leggi su newsmondo

NewsMondo1 : Elon Musk acquista la Lotus di 007 per 1 milione di dollari - alba90yt : RT @giovanniproto67: #intelligenzartificiale Elon Musk pensa che probabilmente arriveremo a un #reddito di #base #universale a causa dei ro… - LuigiYfe : @beppe_grillo A dispetto di tutti i rosiconi che ci sono in rete, penso che tu sia un po' visionario. Come Elon Mus… - Ewavolpones84 : RT @RogerHalsted: Tranquilli, quando Elon Musk riuscirà a connettere il cervello alla rete non ci sarà più bisogno di parlare - musco_pina : @fenice_risorta Leggo da quando ero piccola, di tutto e di più. Cosa potrei progettare? Un veicolo spaziale? Devo c… -