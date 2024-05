Europee 2024 - completata la presentazione liste | c' è Sgarbi con Giorgia Meloni e Fratelli d' Italia al Sud

Grandi ritorni, vip tv, personaggi divisivi: ecco i nomi più "caldi" in lista per le europee - Presentazioni dei candidati chiuse per tutti i partiti: tra vecchie glorie, sindaci, conduttori televisivi ed ex rappresentanti delle istituzioni, l'Italia si prepara ufficialmente alla campagna elett ...

Leggi su (ilgiornale)

europee, il punto sulle liste - Scade il termine per la presentazione delle liste dei candidati alle elezioni europee dell'8 e 9 giugno. Fra nuove entrate e recuperi dell'ultimo minuto , non mancano certo sorprese e novità. Comincia ...

Leggi su (tgcom24.mediaset)

europee: nella circoscrizione Nord Ovest presentate 19 liste - È scaduto alle 20 il termine per la presentazione delle liste elettorali per correre alle elezioni europee dell'8 e 9 giugno. (ANSA) ...

Leggi su (ansa)