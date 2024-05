Auto contro scooter a Pollenza - due quindicenni a Torrette Ragazzina trasportata in eliambulanza

(Di mercoledì 1 maggio 2024), due. L?incidente è avvenuto nel pomeriggio, in contrada Vaglie. Per cause in corso di accertamento, un?e unosi...

Probabilmente molti lettori se ne saranno accorti semplicemente passeggiando per strada, di fianco ad auto mobili o moto parcheggiate, oppure nel traffico delle grandi città: da un po’ di tempo sono sempre di più i veicoli che circolano con targhe straniere, per lo più con la sigla PL, stante a ... Leggi su (thesocialpost)

Tarantini Time QuotidianoUn Incidente si è verificato poco dopo le 13.30 sul Ponte Punta Penna , all’altezza dell’uscita di Taranto Centro. Stando alle poche informazioni in nostro possesso, uno scooter avrebbe tampona to alcune auto e poi si sarebbe dato alla fuga . Sul posto è intervenuta la ... Leggi su (tarantinitime)

Pollenza Auto contro scooter , due quindicenni a Torrette. L?incidente è avvenuto nel pomeriggio, in contrada Vaglie. Per cause in corso di accertamento, un? Auto e uno scooter si... Leggi su (corriereadriatico)

auto contro scooter a Pollenza, due quindicenni a Torrette. Ragazzina trasportata il eliambulanza - POLLENZA auto contro scooter, due quindicenni a Torrette. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio, in contrada Vaglie. Per cause in corso di accertamento, un’auto e uno scooter si sono scontrati. A ...

Leggi su (corriereadriatico)

Scontro in via Silvio Pellico tra uno scooter ed un'auto: sul posto l'ambulanza e traffico in tilt - Incidente poco fa, prima serata di mercoledì 1° maggio 2024 in via Silvio Pellico nel centro di Trieste, strada che collega piazza Goldoni alla Galleria Sandrinelli tra un’auto ed uno scooter, probabi ...

Leggi su (triestecafe)

Incidente auto scooter a Buccinasco, 17enne in codice giallo - (mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 1° maggio 2024 – Stamane, intorno alle ore 11.50, in via Cadorna, all’altezza di via per Rovido, un’ambulanza della Croce Verde e le forze dell’ordine sono intervenute ...

Leggi su (mi-lorenteggio)