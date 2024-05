Parma promosso in Serie A - basta 1-1 a Bari

Il parma torna in serie A dopo tre anni - Con il pareggio contro il Bari e la sconfitta del Catanzaro a Venezia i gialloblù festeggiano il ritorno in serie A Il parma torna in serie A. Dopo tre stagioni in serie cadetta, i gialloblù ...

parma in serie A, parte la festa. Dai meriti di Pecchia ai baby talenti: l’anno magico dei Ducali - Con l’1-1 di Bari il parma festeggia la promozione in serie A dopo 3 stagioni in serie B. Il salto di categoria è un premio alla fiducia della famiglia Krause in dirigenti sportivi abili a scovare ...

parma promosso in serie A: trionfo Pecchia, che festa al San Nicola! - I gialloblù conquistano l’aritmetica certezza di partecipare al prossimo massimo campionato italiano: decisivo il pari in trasferta contro il Bari e la sconfitta del Venezia a Catanzaro. Il tecnico de ...

