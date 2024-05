Zirkzee | la fiducia del Milan - il piano 'Motta' della Juventus e l'Inter defilata Ma l'Arsenal prepara l'assalt - i dettagli

(Di mercoledì 1 maggio 2024) L`oggetto del desiderio dei top club italiani e non solo. Nelle ultime settimane si sono intensificate le strategie di mercato verso Joshua...

Nel segno di Joshua Zirkzee . Contro la Roma il gioiello olandese ha realizzato il gol numero 11 e l`assist numero 5 in campionato. Probabilmente... Leggi su (calciomercato)

Trotta: "Impossibile che Allegri si dimetta. Non escludo rinnovo" - A "1 Football Club", programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ivano Trotta, allenatore ed ex calciatore di Napoli e Juventus.

Leggi su (tuttojuve)

Marocchi: “Uno splendido Bologna figlio del metodo Thiago. E diventa bello persino non capire certe scelte” - “In altre occasioni sarebbe stato d’obbligo far festa, dopo il pareggio con l’Udinese, ma con la Champions così vicina bisogna restare lì con la testa” ...

Leggi su (bologna.repubblica)

Torino, il Bologna ha perso Ferguson ma la Champions è sempre più vicina - Il prossimo avversario del Torino sarà il Bologna di Thiago Motta. I rossoblù quest'anno hanno bisogno di poche presentazioni, stanno vivendo una stagione che va oltre ogni aspettativa e sono molto vi ...

Leggi su (toronews)