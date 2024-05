Incidente in autostrada | autoarticolato si ribalta Caos assoluto

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Dalle 17.15 di mercoledì 1° maggio, un graveha coinvolto une un’autovettura sull’A4, tra gli svincoli di Montecchio Maggiore e Vicenza Ovest. Il mezzo pesante, a seguito di una collisione con un’auto, si è rovesciato di traverso sulla carreggiata, causando il completo blocco del traffico in direzione Est. Fortunatamente, non si registrano feriti nell’. I vigili del fuoco, prontamente intervenuti da Vicenza, hanno lavorato per mettere in sicurezza i mezzi coinvolti. Contemporaneamente, le persone coinvolte sono state assistite sul posto dal personale sanitario del Suem. Attualmente, l’rimane chiusa in attesa della rimozione del mezzo pesante. Sul luogo dell’sono presenti anche la Polizia stradale e il personale ...