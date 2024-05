Berrettini - ufficiale | se non è oggi sarà domani

(Di mercoledì 1 maggio 2024), adesso è: è solo questione di tempo perché succeda. Le ultimissime sul tennista romano. Il campo in Piazza del Popolo, l’atmosfera tipica del giorno prima della festa. Tutto è pronto, a Roma, per l’edizione 2024 degli Internazionali d’Italia. Che quest’anno, non fosse altro per gli incredibili successi collezionati da Jannik Sinner negli ultimi mesi, si arricchiscono di una componente in più: la consapevolezza, cioè, che possa essere la volta buona. Matteo(LaPresse) – ilveggente.itL’azzurro ce la mette tutta sempre, in qualunque circostanza, tanto è vero che a Madrid ha giocato in barba al dolore all’anca che si è pensato potesse indurlo a ritirarsi. Figurarsi, allora, quanto impegno riverserà nel torneo che si gioca la Foro Italico, che ha fatto sold out perché tutti, diciamocelo, muoiono dalla voglia ...

Berrettini torna sul piccolo schermo: ecco in che veste e quando sbarcherà sulla nota piattaforma di streaming targata Amazon. L’idea non era, almeno in principio, quella di darlo “in pasto” al pubblico. Voleva solo essere uno scrigno dei ricordi, gli ultimi di una carriera costellata da così ... Leggi su (ilveggente)

Berrettini , questa proprio non ci voleva: il suo amico e confidente Jannik Sinner si è trasformato, all’improvviso, nel suo rivale numero 1. Quando abbiamo detto “addio” a Roger Federer sapevamo che a quelle lacrime ne sarebbero seguite molte altre ancora. Lo svizzero è solo il primo dei Big Three ... Leggi su (ilveggente)

ATP Roma, campo in Piazza del Popolo per gli Internazionali d'Italia - In occasione degli Internazionali d'Italia (da seguire su Sky Sport e in streaming su NOW dall'8 al 19 maggio) è stato allestito un campo in terra a Piazza del Popolo che verrà utilizzato per le prequ ...

Leggi su (sport.sky)

ufficiale: Eliminato dal torneo, evidente comportamento superficiale | La reazione di Sinner all’annuncio - Sorpresa nel nuovo torneo dell'ATP, eliminazione immediata per il campione italiano, stupore per Sinner e per tutti i tifosi azzurri ...

Leggi su (dotsport)

Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta avvistati insieme a Madrid: nuovo flirt - Tra Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta sta nascendo una love story I due sono stati avvistati insieme a Madrid, intenti ...

Leggi su (rumors)