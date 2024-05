Roma - Xabi Alonso | Mi identifico in De Rossi Questo è quello che mi aspetto dalla partita

Roma, 1 maggio 2024 – “Siamo emozionati e contenti di vivere una serata fondamentale per i nostri tifosi. Sarà una sfida difficilissima ma non fuori dalla nostra portata”. Così l’allenatore della Roma Daniele De Rossi a due giorni dalla semifinale d’andata di Europa League contro il Bayer ... Leggi su (ilfaroonline)

Xabi alonso: “Doloroso non andare in finale lo scorso anno. L’idea di De Rossi è molto chiara” - Queste le parole riprese da Vocegiallorossa.it: Hai detto che è bello rigiocare contro la roma. “Per noi poter essere di nuovo qui è una pietra angolare importante, dall’inizio della nostra Europa ...

Leggi su (sportpaper)

Xabi alonso: "Vogliamo vincere l'Europa League. Mi rivedo molto in De Rossi" - In vista della semifinale di Europa League tra roma e Bayer Leverkusen, Xabi alonso ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport. Di seguito le sue parole. "Come mi ha cambiato questa stagione Come ...

Leggi su (ilromanista.eu)

Xabi alonso: “Vogliamo fare meglio dello scorso anno, è stato un dolore non vincere con la roma” – LIVE - Xabi alonso ha parlato in conferenza stampa dallo stadio Olimpico. Dopo la rifinitura della sua squadra, il tecnico del Bayer Leverkusen ha espresso le proprie sensazioni alla vigilia del match contro ...

Leggi su (siamolaroma)