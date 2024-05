Parma - i crociati tornano in Serie A | decisivo il pareggio a Bar - ritorno dopo tre anni!

Il cuore del Bari è Valerio Di Cesare. Capitano, 41 anni, oggi autore di un gol che può essere determinante per evitare la retrocessione diretta. Non guasta la festa del Parma che grazie al pareggio in Puglia è promosso matematicamente in serie A dove torna dopo tre anni. Consente al Bari di ...

Leggi su (noinotizie)