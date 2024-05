Gardone Val Trompia in ansia per la scomparsa di Edoardo Bortone | manca da casa dal primo aprile

(Di mercoledì 1 maggio 2024)Val(Brescia), 1 maggio 2024 – Un mese senza notizie, un mese di angoscia per i familiari di. L’uomo, che ha 58 anni, è scomparso daproprio il, il giorno di Pasquetta, e da allora ogni ricerca è stata vana. Si tratta di una persona affetta da patologia psichiatrica, si è allontanato da un appartamento inserito in un progetto riabilitativo aVal. Subito dopo lasi sono messi in pista protezione civile, carabinieri e agenti della polizia locale ma invano. Un appello è stato lanciato ora pubblicamente anche attrav erso l’associazione Penelope Lombardia.è alto 1,68 metri, pesa 72 chili, ...

