Grandi ritorni - vip t - personaggi divisivi | ecco i nomi più caldi in lista per le Europee

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Presentazioni dei candidati chiuse per tutti i partiti: tra vecchie glorie, sindaci, conduttori televisivi ed ex rappresentanti delle istituzioni, l'Italia si prepara ufficialmente alla campagna elettorale per definire i suoi 76 nuovi europarlamentari

Sanremo , 6 febbraio 2024 – Siamo ormai all’inizio della 74esima edizione del Festival di Sanremo . Amadeus, per la quinta volta consecutiva, accompagnerà le serate televisive da stasera, martedì 6 febbraio a partire dalle 20.40 – in diretta su Rai 1 e in streaming su RaiPlay –, a sabato 10 febbraio ... Leggi su (quotidiano)

Disney+ ha annunciato che Grey’s Anatomy 20 debutterà in Italia il 25 aprile sulla piattaforma streaming. Proprio così: l’attesissima ventesima stagione sarà disponibile sul servizio della casa di Topolino con nuovi episodi settimanali ogni giovedì. Le prime diciannove stagioni sono già pronte per ... Leggi su (optimagazine)

grandi ritorni, vip tv, personaggi divisivi: ecco i nomi più "caldi" in lista per le Europee - Presentazioni dei candidati chiuse per tutti i partiti: tra vecchie glorie, sindaci, conduttori televisivi ed ex rappresentanti delle istituzioni, l'Italia si prepara ufficialmente alla campagna elett ...

Leggi su (ilgiornale)

Meteo Temperature - Contenuto rialzo termico entro il weekend, ecco che valori massimi raggiungeremo - TEMPERATURE GIOVEDÌ: ancora fresco sull'Italia centro settentrionale, la Campania e la Sardegna con massime leggermente inferiori alle medie. In media l'Adriatico centrale e la Sicilia, leggermente ...

Leggi su (3bmeteo)

Europee, liste di centrodestra. FdI, la sorpresa è Sgarbi. Tajani guida Forza Italia. Lega: Vannacci ovunque - Il ritorno scenico di Vittorio Sgarbi. Era uscito dalla porta del ministero della Cultura, rientra dalla finestra affacciata su Bruxelles: il critico d’arte sarà candidato con ...

Leggi su (ilgazzettino)