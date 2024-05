LIVE Italia-Slovenia 0-1 - Mondiali hockey ghiaccio 2024 in DIRETTA | inizia il secondo tempo!

(Di mercoledì 1 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:45ancora pericolosa. Frigo porta via il disco. Avversari ancora aggressivi.ILPERIODO 20:22 I giocatori stanno facendo nuovamente ingresso sul. FORZA RAGAZZI! 20:21 Gli arbitri si stanno avvicinando al bordo pista mentre gli azzurri cercano la carica in gruppo. 20:18 Ancora pochi minuti e partirà ilperiodo. Intanto queste le statistiche del primo periodo Tiri 6-16 Salvataggi 15-6 Penalità 12-0 20:15 Rieccoci. Cancelliamo questo primonegativo per cambiare marcia. Abbiamo buoni giocatori, stiamo giocando in casa. Loro sono veloci ma sembrano aver rallentato negli ultimi minuti del primo periodo. Serve pareggiare subito. 20:10 ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9:13 L’Italia cerca ad uscire, ma la Slovenia pattina bene e fa muovere il disco. Vogliono farci stancare. 10:15 SLOVENIA VICINA al’1-0, il portiere Clara respinge. Si battaglia vicino la nostra porta. Siamo fuori posizione, così non va bene 11:00 Larkin ... Leggi su (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:09 Non ci siamo. L’Italia ha avuto di fatto una sola occasione nitida (sei totali) contro le almeno 16 degli avversari, bravi a fare girare il disco con velocità. Serve assolutamente cambiare passo. FINISCE IL primo periodo . Italia-Slovenia 0-1. E IL ... Leggi su (oasport)

LIVE Italia-Slovenia, Mondiali hockey ghiaccio 2024 in diretta: sfida cruciale per la promozione - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA diretta LIVE Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla diretta LIVE testuale di Italia-Slovenia, terzo match valido per ...

Leggi su (oasport)

LIVE Italia-Giappone 4-3, Mondiali hockey ghiaccio 2024 in diretta: decide il golden goal di Frigo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA diretta LIVE 22.36 La nostra diretta live termina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di ...

Leggi su (oasport)

Ghiacciai fai-da-te, la ricetta del Kirghizistan per contrastare il cambiamento climatico e arginare la siccità - Come rimediare a estati siccitose e a inverni miti Semplice, creando un ghiacciaio in montagna. È quanto fanno in Kirghizistan, nazione dell’Asia centrale alle prese con il cambiamento climatico. Sit ...

Leggi su (ilfattoquotidiano)